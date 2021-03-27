КНДР оправдалась за запуск баллистических ракет в сторону Японского моря, который состоялся 25 марта. По словам властей Пхеньяна, это была "самооборона".

Власти КНДР прибегли к запуску ракет якобы из-за проведения совместных военных учений США и Южной Кореи.

Важно В Японии связывают запуск баллистических ракет КНДР с Россией

В то же время это уже второй по счету запуск северокорейских ракет на этой неделе. Предыдущий состоялся 23 марта.

Проведенный на этот раз испытательный пуск тактической управляемой ракеты нового типа является действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства,

– говорится в сообщении.

Заметим, что еще до недавнего времени КНДР не комментировала свои ракетные пуски, что привело к удивлению официальных должностных лиц США и Южной Кореи. После этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США будут реагировать должным образом в случае, если Северная Корея будет прибегать к эскалации.

Заметим, что КНДР 21–23 марта провела ракетные испытания. СМИ уже назвали это первым прямым вызовом Ким Чен Ына Байдену. Поговаривают, что администрация Байдена якобы пытается наладить отношения с Северной Кореей, однако те отказываются идти на контакт.

КНДР и ядерная безопасность: главное