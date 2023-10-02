Разоблачили свои "легитимные цели": власти Москвы выложили в сеть адреса секретных объектов
Источник:"Досье"
Руководство нескольких российских городов опубликовали адреса объектов, которым нельзя отключать электроснабжение. Так, в открытом доступе оказались данные о расположении учреждений ФСО, ГРУ, минобороны России и складов с боеприпасами.
Несмотря на то, что за "утечку" данных о секретных объектах в России предусмотрена уголовная ответственность, местные "правители" решили их обнародовать. Теперь дело за нашими спецслужбами – они уже позаботятся о том, чтобы на режимных объектах, в частности Москвы, было всегда "тепло".
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Где скрываются работники спецслужб
На сайте каждого региона России можно найти документ "Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям". И хотя название у него достаточно скучное, внутри он содержит много интересного. Вот хотя бы с его помощью можно установить, где проживают сотрудники тайных спецслужб России.
Так, например, работники службы внешней разведки проживают в имениях в Серебряном Бору. Там также находится важный объект минобороны и дачи министерства внутренних дел.
Служебная дача МВД в Серебряном Боре / Яндекс
Между тем работники федеральной службы охраны России имеют "ячейки" почти по всей Москве.
Иногда в очень неочевидных местах – например, в одном здании с популярным кафе "Жан-Жак".
Здание ФСО в Столешниковом переулке / Фото Яндекс
Дом с квартирами для сотрудников ФСО на улице Новгородской / Яндекс.Карты
Жилой комплекс с квартирами СВР / Wikimapia
Список "легитимных целей" готов: в ГУР объяснили, что будут уничтожать в России в первую очередь
Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что наша разведка имеет список российских стратегических объектов, подлежащих уничтожению. Туда вошли военные объекты, объекты оборонно-военного комплекса, где производят ракеты, дроны, объекты, относящиеся к логистике.
По словам разведчика, все эти объекты пронумерованы и определены по иерархии.