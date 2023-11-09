Об этом рассказало российское издание "Агентство". Оно составило подборку биографий новоиспеченных "героев" России. Их помиловали власти Путина за то, что отправились убивать украинцев.
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Помиливали насильников и жестоких убийц
Давайте изучим подробнее тех, кого помиловали за то, что они пошли на войну против Украины. Это очередная демонстрация того, что наши военные противостоят настоящим преступникам.
Путин помиловал убийц, отправившихся на войну против Украины / Инфографика "Агентства"
- Владислав Канюс. Он убил студентку Веру Пехтелеву. Причем убийство слышали соседи, они несколько раз звонили в полицию, но стражи порядка так и не приехали.
- Вадим Техов. Он зарезал свою бывшую жену, когда был под домашним арестом. После возвращения с войны его подозревали по делу о распространении наркотиков.
- Дмитрий С. Совместно с другим преступником зарезал двух ветеранов Второй мировой войны.
- Цирен-Доржи Циренжапов. Он удавил девушку и расчленил ее тело. Голову жертвы нашли во дворе дети. Он после возвращения с войны стал подозреваемым по делу о другом убийстве.
- Владислав Коробенко. Он вместе с братом изнасиловали 19-летнюю девушку, после чего убили ее. Ей нанесли около 60 ударов битой по голове.
- Вячеслав Самойлов. Он убил сожительницу, расчленил ее тело ножовкой и спрятал фрагменты тела в разных местах.
- Дмитрий Зеленский. Мужчина задушил 27-летнюю девушку и пропустил тело через мясорубку.
- Арсен Мелкоян. Он избил мужчину из-за конфликта в родительском чате. Последний скончался в результате полученых травм.
- Иван Россомахин. Этот мужчина убил односельчанку. Как только он вернулся с войны, он приехал в родное село и убил пенсионерку.
- Станислав Богданов. Известно, что он нанес мужчине 40 ударов кочергой, после чего добил его, бросив на голову несколько раз гантелю.
- Сергей Шмелев. Он вместе с другим мужчиной избили умершего от травм мужчину. Дело стало публичным из-за видео, на котором можно увидеть, как убийцы в крови развлекаются.
- Евгений Дудров. Он вместе с друзьями похитили школьника и потребовали выкуп у родителей. Денег они не получили, поэтому задушили мальчика.
- Владимир Татаринцев. Вместе с братом они изнасиловали и убили девочку, после чего сожгли ее тело.
- Павел Захаров. Он убил мать своей девушки. У мужчины это был третий тюремный срок.
- Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов убили женщину, которая хотела продать машину.
- Артём Бучин. Он изнасиловал и убил 23-летнюю девушку.