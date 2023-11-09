Об этом рассказало российское издание "Агентство". Оно составило подборку биографий новоиспеченных "героев" России. Их помиловали власти Путина за то, что отправились убивать украинцев.

Читайте также Более 1000 оккупантов, артиллерия и ПВО: потери врага на 9 ноября

Помиливали насильников и жестоких убийц

Давайте изучим подробнее тех, кого помиловали за то, что они пошли на войну против Украины. Это очередная демонстрация того, что наши военные противостоят настоящим преступникам.



Путин помиловал убийц, отправившихся на войну против Украины / Инфографика "Агентства"