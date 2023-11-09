Про це розповіло російське видання "Агентство". Воно склало підбірку біографій новоспечених "героїв" Росії. Їх помилувала влада Путіна за те, що вирушили вбивати українців.
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Помилували насильників і жорстоких убивць
Вивчимо детальніше тих, кого помилували за те, що вони пішли на війну проти України. Це чергова демонстрація того, що наші військові протистоять справжнім злочинцям.
Путін помилував убивць, які вирушили на війну проти України / Інфографіка "Агентства"
- Владислав Канюс. Він убив студентку Віру Пехтелеву. Причому вбиство чули сусіди, вони кілька разів дзвонили у поліцію, але правоохоронці так і не приїхали.
- Вадим Техов. Він зарізав свою колишню дружину, коли був під домашнім арештом. Після повернення з війни його підозрювали у справі про розповсюдження наркотиків.
- Дмитро С. Спільно з іншим злочинцем зарізав двох ветеранів Другої світової війни.
- Цирен-Доржі Циренжапов. Він задушив дівчину та розчленував її тіло. Голову жертви знайшли у дворі діти. Він після повернення з війни він став підозрюваним у справі про інше вбивство.
- Владислав Коробенков. Він спільно з братом зґвалтували 19-річну дівчину, після чого убили її. Їй завдали близько 60 ударів битою по голові.
- В'ячеслав Самойлов. Він убив співмешканку, розчленував її тіло ножівкою та сховав фрагменти тіла у різних місцях.
- Дмитро Зеленський. Чоловік задушив 27-річну дівчину та пропустив тіло через м'ясорубку.
- Арсен Мелкоян. Він побив чоловіка через конфлікт у батьківському чаті. Останній помер внаслідок отриманих травм.
- Іван Россомахін. Цей чоловік убив односельчанку. Щойно він повернувся з війни, він приїхав до рідного села та вбив пенсіонерку.
- Станіслав Богданов. Відомо, що він завдав чоловікові 40 ударів кочергою, після чого добив його, кинувши на голову кілька разів гантелю.
- Сергій Шмельов. Він разом з іншим чоловіком побили чоловіка, котрий помер від травм. Справа стала публічною через відео, на якому можна побачити, як убивці у крові розважаються.
- Євген Дудров. Він разом із друзями викрали школяра та вимагали викуп у батьків. Грошей вони не отримали, тож задушили хлопчика.
- Володимир Татаринцев. Разом із братом вони зґвалтували та вбили дівчинку, після чого спалили її тіло.
- Павло Захаров. Він убив матір своєї дівчини. У чоловіка це був третій тюремний термін.
- Дмитро Фурсов і Станіслав Бєлоусов убили жінку, котра хотіла продати їм машину.
- Артем Бучин. Він зґвалтував і убив 23-річну дівчину.