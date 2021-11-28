Власти Сербии приняли закон о продаже имущества: разъяренные люди устроили протест

Сразу в нескольких городах Сербии люди вышли на улицы, чтобы выразить недовольство новыми законами. Акции сопровождались блокированием дорог и транспорта.

Люди протестовали против законов о референдуме и об экспроприации 27 ноября.

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Акции протеста состоялись в Белграде, Новом Саду, Крагуевке, Шабке и еще десяти городах Сербии. Во время митингов люди заблокировали мосты и автодороги. В целом акции привели к многочасовой блокаде транспорта в городах.

Известно, что протесты организовали экологические и другие неправительственные организации при поддержке некоторых оппозиционных партий. В Белграде и Новом Саде полиция задержала по меньшей мере 10 протестующих. Столкновения спецполиции и граждан завершились без жертв.

Что вызвало возмущение сербов

Граждане раскритиковали новый закон об экспроприации, который дает возможность государственным органам отобрать личное имущество по цене намного ниже рыночной. Неправительственные организации и активисты утверждают, что власти таким образом по дешевке предоставляют зарубежным компаниям то, что граждане получали на протяжении десятилетий.

Что касается закона о референдуме, им предусмотрено, что голосование становится действительным, несмотря на количество граждан, которые пришли на избирательные участки. До сих пор референдум считали действующим, когда проголосовало больше половины избирателей.

Оппозиция и неправительственные организации считают, что власть новым законом стремится изменить конституцию и легализовать продажу иностранным компаниям рудников и другого государственного имущества.

Митинг в Сербии против новых законов: смотрите видео