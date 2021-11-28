Люди протестували проти законів про референдум і про експропріацію 27 листопада.

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Акції протесту відбулися у Белграді, Новому Саду, Крагуєвці, Шабці і ще десяти містах Сербії. Під час мітингів люди заблокували мости і автошляхи. Загалом акції призвели до кількагодинної блокади транспорту в містах.

Відомо, що протести організували екологічні та інші неурядові організації за підтримки деяких опозиційних партій. У Белграді і Новому Саді поліція затримала щонайменше 10 протестувальників. Сутички спецполіції та громадян завершилися без жертв.

Що спричинило обурення сербів

Громадяни розкритикували новий закон про експропріацію, який дає можливість державним органам відібрати приватне майно за ціною, яка набагато нижче ринкової. Неурядові організації та активісти стверджують, що влада таким чином задешево надає закордонним компаніям те, що громадяни отримували протягом десятиліть.

Щодо закону про референдум, ним передбачено, що голосування стає дійсним, попри кількість громадян, які прийшли на виборчі дільниці. Досі референдум вважали чинним, коли проголосувало більше ніж половина виборців.

Опозиція й неурядові організації вважають, що влада новим законом прагне змінити конституцію й легалізувати продаж іноземним компаніям копалень й іншого державного майна.

Мітинг у Сербії проти нових законів: дивіться відео