Власти Варшавы изъяли недвижимость в России в пользу украинцев: в Кремле подгорело

Польский народ стал невероятно мощным союзником Украины в войне против российских оккупантов. Наш сосед оказывает мощную поддержку на политическом, гуманитарном и других направлениях.

Как выяснилось, Россия владеет большим количеством недвижимости в Европе. Власти Варшавы нашли вариант, как эффективно использовать имущество оккупантов.

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Изъятие недвижимости России

Власти Варшавы изъяли недвижимость, которой владела Россия. В частности, речь идет о доме по улице Собеского, 100, который отдадут на нужды украинской общины.

У оккупантов сразу подгорело от восстановления справедливости. Посольство россиян направило в МИД Польши ноту протеста относительно отчуждению имущества, которое находилось в дипломатической собственности. Впрочем, вряд ли агрессору удастся снова завладеть домом – цивилизованный мир не собирается исполнять их прихоти.

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