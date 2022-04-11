Власти Варшавы изъяли недвижимость в России в пользу украинцев: в Кремле подгорело

11 апреля 2022 , 17:08
Читати новину українською

Источник:

твиттер Рафала Тшасковского

Польский народ стал невероятно мощным союзником Украины в войне против российских оккупантов. Наш сосед оказывает мощную поддержку на политическом, гуманитарном и других направлениях.

Как выяснилось, Россия владеет большим количеством недвижимости в Европе. Власти Варшавы нашли вариант, как эффективно использовать имущество оккупантов. 

Читайте также Спецрасследование Смоленской катастрофы заявило о "бесспорной причастности России"

Изъятие недвижимости России 

Власти Варшавы изъяли недвижимость, которой владела Россия. В частности, речь идет о доме по улице Собеского, 100, который отдадут на нужды украинской общины. 

У оккупантов сразу подгорело от восстановления справедливости. Посольство россиян направило в МИД Польши ноту протеста относительно отчуждению имущества, которое находилось в дипломатической собственности. Впрочем, вряд ли агрессору удастся снова завладеть домом – цивилизованный мир не собирается исполнять их прихоти. 

Смотрите также – В Буче оккупанты беспощадно грабили квартиры: что оставили после себя – видео

 

Автор: Ярослав Сиваківський