В Актау на акции протеста днем собралось около 3 – 4 тысяч человек. Демонстранты разделились на 2 лагеря.

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Одни призывают расходиться и не допускать гражданской войны. Остальные выступают против такой идеи и остаются на месте.

В Актау не работает аэропорт

Еще 5 января аэропорт казахского города Актау прекратил работу. Причиной послужили масштабные протесты. Кроме этого, аэропорты не работают в Алматы и Актобе.

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