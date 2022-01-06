В Актау на акции протеста днем собралось около 3 – 4 тысяч человек. Демонстранты разделились на 2 лагеря.

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Одни призывают расходиться и не допускать гражданской войны. Остальные выступают против такой идеи и остаются на месте.

В Актау не работает аэропорт

Еще 5 января аэропорт казахского города Актау прекратил работу. Причиной послужили масштабные протесты. Кроме этого, аэропорты не работают в Алматы и Актобе.

Последние новости из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился к странам Организации Договора о коллективной безопасности.

Там заявили, что вводят войска. Россия, например, уже отправила своих десантников.

Уже известно о 13 убитых правоохранителях и десятках "ликвидированных" протестующих. Число пострадавших возросло до тысячи.

Работу всех банков в Казахстане приостановили.

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