В Актау на акції протесту вдень зібралось близько 3 – 4 тисячі людей. Демонстранти розділились на 2 табори.

До теми Зачистка в Алмати, десятки жертв, введення російських військ: хроніка подій у Казахстані 6 січня

Одні закликають розходитись та не допускати громадянської війни. Інші виступають проти такої ідеї та залишаються на місці.

В Актау не працює аеропорт

Ще 5 січня аеропорт казахського міста Актау припинив роботу. Причиною стали масштабні протести. Крім цього, аеропорти не працюють в Алмати та Актобе.

Останні новини з Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 5 січня звернувся до країн Організації Договору про колективну безпеку.

Там заявили, що вводять війська. Росія, наприклад, вже відправила своїх десантників.

Вже відомо про 13 вбитих правоохоронців та десятки "ліквідованих" протестувальників. Кількість постраждалих зросла до тисячі.

Роботу всіх банків у Казахстані призупинили.

До теми – У Казахстані не вщухають протести: зниження ціни на газ не допомогло: