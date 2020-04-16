Власти Коростеня опубликовали список "инфицированных COVID-19" улиц
На Житомирщине власть Коростеня опубликовала список улиц города, на которых проживают люди, у которых обнаружили коронавирус. Также карту распространения коронавирусной инфекции в области обнародовала Житомирская ОГА.
В перечне – 25 улиц и 2 переулка. Список опубликовало на своей странице в фейсбук городское отделение здравоохранения.
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Против обнародования личных данных больных коронавирусом выступает Всемирная организация здравоохранения. Распространение такой информации может привести к общественному беспокойству и укреплению стереотипов.
Напомним, в Украине массовыми протестами отреагировали на размещение на обсервацию украинцев, которые вернулись в феврале из пораженного коронавирусом Уханя. В Новых Санжарах митинги дошли до длительных столкновений с полицией.
По состоянию на 16 апреля в Житомирской области выявили 162 случая коронавируса, 4 случая – летальные. Всего в Украине 4 161 человек инфицировались COVID-19, 116 человек умерли, 186-выздоровели.
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