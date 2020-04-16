Влада Коростеня опублікувала список "інфікованих COVID-19" вулиць
На Житомирщині влада Коростеня опублікувала список вулиць міста, на яких проживають люди, у яких виявили коронавірус. Також мапу розповсюдження коронавірусної інфекції в області оприлюднила Житомирська ОДА.
У переліку – 25 вулиць і 2 провулки. Список опублікувало на своїй сторінці у фейсбук міське відділення охорони здоров'я.
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Проти оприлюднення особистих даних хворих на коронавірус виступає Всесвітня організація охорони здоров'я. Розповсюдження такої інформації може призвести до громадського неспокою та зміцнення стереотипів.
Нагадаємо, в Україні масовими протестами відреагували на розміщення на обсервацію українців, що повернулись у лютому з враженого коронавірусом Уханю. У Нових Санжарах мітинги дійшли до тривалих сутичок з поліцією.
Станом на 16 квітня у Житомирській області виявили 162 випадки коронавірусу, 4 випадки – летальні. Загалом в Україні 4 161 людина інфікувалась COVID-19, 116 осіб померли, 186 – видужали.
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