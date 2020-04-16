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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Влада Коростеня опублікувала список "інфікованих COVID-19" вулиць

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      У Коростені оприлюднили перелік вулиць, де виявили коронавірус / Главком

      На Житомирщині влада Коростеня опублікувала список вулиць міста, на яких проживають люди, у яких виявили коронавірус. Також мапу розповсюдження коронавірусної інфекції в області оприлюднила Житомирська ОДА.

      У переліку – 25 вулиць і 2 провулки. Список опублікувало на своїй сторінці у фейсбук міське відділення охорони здоров'я.

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      Проти оприлюднення особистих даних хворих на коронавірус виступає Всесвітня організація охорони здоров'я. Розповсюдження такої інформації може призвести до громадського неспокою та зміцнення стереотипів.

      Нагадаємо, в Україні масовими протестами відреагували на розміщення на обсервацію українців, що повернулись у лютому з враженого коронавірусом Уханю. У Нових Санжарах мітинги дійшли до тривалих сутичок з поліцією.

      Станом на 16 квітня у Житомирській області виявили 162 випадки коронавірусу, 4 випадки – летальні. Загалом в Україні 4 161 людина інфікувалась COVID-19, 116 осіб померли, 186 – видужали.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Лікування Новини Житомира
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