Власти Турции обвинили соцсети в падении национальной валюты

Генеральная прокуратура Турции возбудила дело об угрозе экономической безопасности страны, в котором подозреваемыми числятся 346 аккаунтов в социальных сетях. Правоохранители считают, что из этих аккаунтов распространяли ложные сообщения, в результате чего вырос курс доллара и обесценилась национальная турецкая валюта – лира.

Об этом сообщило Hromadske со ссылкой на Hurriyet Daily News.

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"Расследование было начато в отношении людей, чьи действия представляли угрозу экономической безопасности через манипулятивные сообщения в медиа и на страницах в социальных сетях", – заявили в турецкой прокуратуре. И подчеркнули, что считают такие действия подозреваемых "нацеленными против Республики Турция, ее мира и экономической безопасности".

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К слову, в августе курс турецкой лиры к доллару упал на 20% на фоне ухудшения отношений США и Турции, а также из-за введения Дональдом Трампом пошлин на турецкие сталь и алюминий.

Напомним, что в пятницу, 10 августа, президент Турции Реджеп Эрдоган призвал турок менять иностранную валюту и золото на валюту страны – турецкую лиру. Также Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами.