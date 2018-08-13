Влада Туреччини звинуватила соцмережі у падінні національної валюти

Генеральна прокуратура Туреччини відкрила справу щодо загрози економічній безпеці країни, у якій підозрюваними значаться 346 акаунтів у соціальних мережах. Правоохоронці вважають, що з цих акаунтів поширювали неправдиві повідомлення, унаслідок чого зріс курс долара та знецінилась національна турецька валюта – ліра.

Про це повідомило Hromadske з посиланням на Hurriyet Daily News.

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"Розслідування було розпочато щодо людей, чиї дії становили загрозу економічній безпеці через маніпулятивні повідомлення в медіа та на сторінках у соціальних мережах", – заявили у турецькій прокуратурі. І підкреслили, що вважають такі дії підозрюваних "націленими проти Республіки Туреччина, її миру та економічної безпеки".

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До слова, у серпні курс турецької ліри до долара впав на 20% на фоні погіршення відносин США та Туреччини, а також через запровадження Дональдом Трампом мит на турецькі сталь та алюміній.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 10 серпня, президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків міняти іноземну валюту та золото на валюту країни – турецьку ліру. Також Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами.