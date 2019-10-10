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      Влияют ли Коломойский или Пинчук на решения Зеленского: ответ президента

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      Зеленский говорил о влиянии олигархов
      Зеленский говорил о влиянии олигархов / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский во время многочасового пресс-марафона 10 октября заявил, что нет никаких известных ему фактов, которые бы свидетельствовали о влиянии олигархов Игоря Коломойского или Виктора Пинчука на решения украинского главы государства. Однако попытки такого влияния вероятны.

      Во время пресс-марафона 10 октября Зеленского спросили, чувствует ли он влияние олигархов – в частности, Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

      Это интересно: Что думают журналисты о пресс-марафоне Зеленского

      "Я не чувствую совсем влияния на меня с этих двух сторон", – подчеркнул президент.

      Может, я еще не разбираюсь, каких-то вещей не вижу. Может, это влияние – разговоры и звонки. Может, это какие-то шаги и какие-то люди, которые появляются рядом со мной. Но я точно этого не чувствую. Я уверен, что этого нет,
      – пояснил Зеленский.

      "Я допускаю, что какие-то шаги есть – которые я не вижу. Но я точно увижу – это вопрос времени. Никто на меня не будет влиять", – добавил глава государства.

      Говорят президенты: как Зеленский и его предшественники общались с журналистами.

      По его словам, отношения президента с бизнесменами будут строиться на почве нормальных и равных правил" – когда эти бизнесмены будут жить по закону и будут вкладывать деньги в экономику Украины.

      Это все, что я могу точно гарантировать. Быть какой-то куклой и марионеткой? Мне это совсем неинтересно. В чем смысл, в чем кайф? Зачем мне это делать?
      – подытожил Зеленский.

      К слову, Зеленский также рассказал, как планирует прекратить влияние олигархов на СМИ – подробнее в материале 24 канала.

      blog_ava
      Пресс-марафон Зеленского: полное 14-часовое видео
      10 октября
      3951
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Игорь Коломойский Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Пресс-марафон Зеленского Виктор Пинчук
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