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      Чи впливають Коломойський чи Пінчук на рішення Зеленського: відповідь президента

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      Зеленський говорив про вплив олігархів
      Зеленський говорив про вплив олігархів / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський під час багатогодинного пресмарафону 10 жовтня заявив, що немає жодних відомих йому фактів, які свідчили би про вплив на рішення українського глави держави олігархів Ігоря Коломойського чи Віктора Пінчука. Однак спроби такого впливу ймовірні.

      Під час пресмарафону 10 жовтня Зеленського запитали, чи відчуває він вплив олігархів – зокрема, Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука.

      Це цікаво: Що думають журналісти про пресмарафон Зеленського

      "Я не відчуваю зовсім впливу на мене з цих двох сторін", – наголосив президент.

      Може, я ще не розбираюся, якихось речей не бачу. Може, це вплив – розмови й дзвінки. Може, це якісь кроки і якісь люди, які з'являються поруч зі мною. Але я точно цього не відчуваю. Я впевнений, що цього немає,
      – пояснив Зеленський.

      "Я допускаю, що якісь кроки є – які я не бачу. Але я точно побачу – це питання часу. Ніхто на мене не буде впливати", – додав глава держави.

      Говорять президенти: як Зеленський і його попередники спілкувались з журналістами.

      За його словами, стосунки президента з бізнесменами будуватимуться на ґрунті "нормальних і рівних правил" – коли ці бізнесмени житимуть згідно із законом і вкладатимуть гроші в економіку України.

      Це все, що я можу точно гарантувати. Бути якоюсь лялькою й маріонеткою? Мені це зовсім нецікаво. У чому сенс, у чому кайф? Навіщо мені це робити? 
      – підсумував Зеленський.

      До слова, Зеленський також розповів, як планує припинити вплив олігархів на ЗМІ – детальніше у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
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      10 жовтня
      7237
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ігор Коломойський Володимир Зеленський Новини політики Новини України Пресмарафон Зеленського Віктор Пінчук
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