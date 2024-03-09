Вероятно, нефтеперерабатывающие мощности России временно уменьшились из-за многочисленных ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам на территории страны-агрессора. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 9 марта.

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Влияние атак на нефтеперерабатывающие заводы России

Как отметили в ведомстве, вероятно, что нефтеперерабатывающие мощности России временно сократились из-за ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по нефтеперерабатывающим заводам России.

Аналитики отметили, что 1 марта 2024 года Россия ввела 6-месячный запрет на экспорт бензина с целью стабилизации цен на внутреннем рынке на фоне роста спроса.

"Запрет экспорта уменьшит давление на поставки и позволит России провести ремонт на своих НПЗ", – говорится в обзоре разведки.

Однако, как отметили разведчики, ремонт, скорее всего, займет больше времени, чем обычно, поскольку западные санкции препятствуют импорту в Россию некоторых необходимых компонентов.

Российское правительство будет особенно чувствительным к росту цен на бензин и другие товары повседневного потребления накануне президентских выборов 15 – 17 марта,

– резюмировало Минобороны Великобритании.

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