Боец ВСУ ответил, как на фронт повлияла Курская операция

Операция Сил обороны Украины в Курской области до сих пор продолжается довольно успешно. Россиянам приходится менять свой план по наступательным действиям, чтобы сдержать ВСУ там.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, отметив, что Курская операция влияет не только на военные факторы ведения боевых действий, но и на самих бойцов. Он подчеркнул, что это поднимает морально-психологический дух в ВСУ.

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Последствия операции в Курской области

Владимир Назаренко отметил, что Россияне имеют значительно большие ресурсы для ведения войны, чем Украина. Ощутимое преимущество в количестве боеприпасов и личного состава.

Они могут себе позволить те потери, которые понесут. Это ощутимо, ведь для россиян живая сила никогда не была особым дефицитом. Однако, несмотря на это, важно, чтобы враг был вынужден снимать с направлений на востоке и юге свои батальоны, полки и дивизии,

– подчеркнул офицер.

Он пояснил, что это важно, ведь все эти военные группировки имели определенное взаимодействие и слаженность на территории Украины. Перемещение их в Курскую область уменьшает количество боеспособных подразделений, которые могли бы штурмовать позиции Сил обороны.

Обратите внимание! Российские войска на одном из участков Курской области оказались в окружении. Сейчас продолжаются активные боевые действия, где ситуация постоянно меняется. Россияне пытаются контратаковать, некоторые населенные пункты на Курщине переходят из рук в руки. Аналитик Роман Погорелый отметил, что количество российских военных в окружении пока неизвестно, однако важно, чтобы им не удалось вырваться.

Назаренко добавил, что цель украинских подразделений – уничтожать оккупантов и беречь жизнь каждого украинского солдата.