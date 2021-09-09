Влияние Портнова на судебную систему преувеличено, – глава Фонда DEJURE

Связь Андрея Портнова с процессами, которые сейчас происходят в судебной системе Украины, заметны. Но заявления о его существенном влиянии – преувеличены.

Хотя в некоторых решениях без прежнего заместителя главы Администрации Президента не обошлось. Такое мнение в эфире 24 канала высказал председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

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Жернаков: С Портновым связаны люди в Офисе Президента

Он вспомнил, что своим другом Андрея Портнова называл Андрей Богдан, когда был главой Офиса Президента при каденции Владимира Зеленского. Также с чиновником времен Януковича непосредственно связаны:

Олег Татаров – один из заместителей руководителя ОП, курирующий органы правопорядка;

Андрей Смирнов – ответственный за судебную реформу в ОП.

По словам Жернакова, остается вопрос – насколько сейчас влияние Портнова является большим. Ведь, с одной стороны, президент вносит действительно революционные законопроекты о судебной реформе, а Рада голосует.

С другой стороны, пока Офис Президента занял очень пассивную позицию в ситуации, когда сама судебная власть саботирует внедрение этих документов. И к этому причастен Портнов.

Я думаю, что его влияние преувеличено, когда говорят, что он вернулся и курирует все подряд и на все влияет. Он очень сильно хочет себя таким показать,

– отметил председатель правления Фонда DEJURE.

Жернаков оценил влияние Портнова на судебную систему: смотрите видео

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