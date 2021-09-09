Хоча в деяких рішеннях без колишнього заступника очільника Адміністрації Президента не обійшлося. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.
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Жернаков: З Портновим пов'язані люди в Офісі Президента
Він пригадав, що своїм другом Андрій Портнова називав Андрій Богдан, коли вже був головою Офісу Президента за каденції Володимира Зеленського. Також з чиновником часів Януковича безпосередньо пов'язані:
- Олег Татаров – один з заступників керівника ОП, який курує органи правопорядку;
- Андрій Смирнов – відповідальний за судову реформу в ОП.
За словами Жернакова, лишається питання – наскільки зараз вплив Портнова є великим. Адже, з одного боку, президент вносить дійсно революційні законопроєкти про судову реформу, а Рада голосує.
З іншого боку, наразі Офіс Президента зайняв дуже пасивну позицію у ситуації, коли сама судова влада саботує впровадження цих документів. І до цього причетний Портнов.
Я думаю, що його вплив перебільшений, коли кажуть, що він повернувся і курує все підряд і на все впливає. Він дуже сильно хоче себе таким показати,
– зауважив голова правління Фундації DEJURE.
Жернаков оцінив вплив Портнова на судову систему: дивіться відео
Останні новини про Портнова
- Журналісти "Слідство.Інфо" опрацювали так звані "плівки Вовка" – секретні записи розмов з кабінету голови Окружного адмінсуду Києва.
- З них випливає, що у 2019 році Андрій Портнов, Андрій Богдан та очільник ОАСК Павло Вовк впливали у 2019 році на процес звільнення глави Конституційного Суду Станіслава Шевчука.
- До того ж Портнов і Богдан намагались скасувати закон про люстрацію. Адже вони якраз і підпадали під дію закону про очищення влади.