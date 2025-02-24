Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время совместной пресс-конференции Владимира Зеленского с лидерами других стран.

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Что Зеленский сказал о намерениях России в отношении ряда стран

Владимир Зеленский подчеркнул, что Кремль стремится продолжить влияние на все страны, которые до 1990 – 1991 года находились "в орбите" страны-агрессора.

Я думаю, что, прежде всего, Россия, оказаться присутствующей на территории этих независимых стран, которые в течение советских времен были республиками СССР. Конечно, говорится и об Украине, и о Молдове, и об Эстонии, Литву и Латвию, и, конечно, те страны, где российское влияние было чрезвычайно большим, говорится о Польше, Словакию,

– рассказал президент.

По словам главы государства, опасный момент наступает, когда Москва начинает активизировать свое влияние на людей, которые имеют российские корни. В этом контексте Зеленский вспомнил ситуацию с аннексией Крыма страной-агрессором.

"Итак, когда говорится о русскоязычном населении или населении, которое наполовину эстонцы, наполовину россияне, как у нас, у нас были наполовину украинцы, наполовину россияне, знаете, если у вас есть такая ситуация, то есть риск (попасть под окончательное влияние России – 24 Канал)", – резюмировал президент Украины.

Зеленский также отметил, что все страны бывшего Советского Союза, или страны, где было большое влияние России, в случае падения Украины будут иметь аналогичные риски из-за российской политики и видения русского мира.