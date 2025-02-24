Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спільної пресконференції Володимира Зеленського з лідерами інших країн.

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Що Зеленський сказав про наміри Росії щодо низки країн

Володимир Зеленський підкреслив, що Кремль прагне продовжити вплив на всі країни, які до 1990 – 1991 року перебували "в орбіті" країни-агресорки.

Я думаю, що, перш за все, Росія, виявитися присутньою на території цих незалежних країн, які протягом радянських часів були республіками СРСР. Звичайно, мовиться і про Україну, і про Молдову, і про Естонію, Литву і Латвію, і, звичайно, ті країни, де російський вплив був надзвичайно великим, мовиться про Польщу, Словаччину,

– розповів президент.

За словами глави держави, небезпечний момент настає, коли Москва починає активізувати свій вплив на людей, які мають російське коріння. У цьому контексті Зеленський пригадав ситуацію з анексією Криму країною-агресоркою.

"Отже, коли мовиться про російськомовне населення чи населення, яке наполовину естонці, наполовину росіяни, як в нас, у нас були наполовину українці, наполовину росіяни, знаєте, якщо у вас є така ситуація, то є ризик (потрапити під остаточний вплив Росії – 24 Канал)", – резюмував президент України.

Зеленський також зауважив, що всі країни колишнього Радянського Союзу, або ж країни, де був великий вплив Росії, у разі падіння України матимуть аналогічні ризики через російську політику і бачення російського світу.