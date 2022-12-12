Комплекс "барина" в действии

Так вот он рассказывал о награде за свободу слова, которую ему вручили в Германии. И которую с ним отказалась разделять глава Института массовой информации из Украины Оксана Романюк.

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И от цитаты этого господина меня в очередной раз передернуло. Дословно: "Я ее понимаю и ее отказ принимаю". То есть "барин" разрешил украинской гражданке поступить так, как она поступила.



Алексей Венедиктов, как и остальные россияне, демонстрирует пренебрежительное отношение к украинцам / Фото из Википедии

Маленький Путин в голове у каждого

Эта цитата в очередной раз дополняет философию этой нации (за исключением отдельных индивидуумов), когда они продолжают на весь мир смотреть свысока и считать, что все вращается только вокруг них.

"Величие" – их все. Не будет "величия" в России – мир должен умереть. Как-то так.

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Кстати, у большинства из так называемой "либеральной оппозиции" эта тема в частных разговорах прет так же сильно, как и из Путина.

Пока не падет империя, они будут чувствовать себя имперцами.