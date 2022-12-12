Комплекс "барина" в действии
Так вот он рассказывал о награде за свободу слова, которую ему вручили в Германии. И которую с ним отказалась разделять глава Института массовой информации из Украины Оксана Романюк.
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Алексей Венедиктов, как и остальные россияне, демонстрирует пренебрежительное отношение к украинцам / Фото из Википедии
Маленький Путин в голове у каждого
Эта цитата в очередной раз дополняет философию этой нации (за исключением отдельных индивидуумов), когда они продолжают на весь мир смотреть свысока и считать, что все вращается только вокруг них.
"Величие" – их все. Не будет "величия" в России – мир должен умереть. Как-то так.
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Кстати, у большинства из так называемой "либеральной оппозиции" эта тема в частных разговорах прет так же сильно, как и из Путина.
Пока не падет империя, они будут чувствовать себя имперцами.