Комплекс "барина" в дії

Так-от, він розповідав про нагороду за свободу слова, яку йому вручили у Німеччині. І яку з ним відмовилась розділяти очільниця Інституту масової інформації з України Оксана Романюк.

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І від цитати цього пана мене вчергове пересмикнуло. Дослівно: "Я ее понимаю и ее отказ принимаю". Тобто "барин" дозволив українській громадянці вчинити так, як вона вчинила.



Олексій Венедіктов як і решта росіян демонструє зверхнє ставлення до українців / Фото з Вікіпедії

Маленький Путін в голові у кожного

Ця цитата вчергове доповнює філософію цієї нації (за винятком окремих індивідумів), коли вони продовжують на увесь світ дивитися зверхньо і вважати, що все вертиться лише навколо них.

"Вєлічіє" – їхнє все. Не буде "велічія" у Росії – світ повинен вмерти. Якось так.

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До речі, у більшості із так званої "ліберальної опозиції" ця тема в приватних розмовах пре так само сильно, як і з Путіна.

Поки не впаде імперія, вони продовжуватимуть відчувати себе імперцями.