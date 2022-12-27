Об этом 24 каналу вживую рассказал директор программ практической политики института политического образования Александр Солонтай. Он назвал важные изменения геополитики Европы, которые произошли под влиянием войны в Украине.

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Солонтай подчеркнул, что в 2022 году происходят невероятные тектонические изменения в мировой геополитике.

Украина – кандидат на вступление в ЕС

Во первых, "В начале 2022 года никто и подумать не мог, что уже в середине года Украина станет кандидатом для вступления в Европейский Союз", - подчеркнул Солонтай.

Конечно, были обсуждения еще до начала войны о возможности нападения на Украину, однако тогда мало кто решился бы сказать, что результатом этого станет ускорение курса евроинтеграции Украины.

Изменения в мировой геополитике за 2022 год: смотреть видео

Страны теперь хотят в НАТО

Во-вторых, говорится и о расширении НАТО, акцентировал Солонтай. Ранее никто не надеялся, что страны, еще вчера имевшие нейтральный статус, сегодня будут проходить процедуры вступления в НАТО. Более того, будут близки к ее завершению.

Йенс Столтенберг говорил, что уже в начале 2023 года ожидается завершение всех процедур оформления и расширения НАТО.

Выросло значение Украины

В-третьих, в мире увеличилось значение Украины, заметил эксперт.

Только когда началась война, только когда остановились порты, закричали Африка, Азия и весь мир о том, что от Украины зависит мировая продовольственная безопасность. И в результате мы имеем зерновой коридор,

– прокомментировал Солонтай.

Мир поддерживает Украину

Солонтай упомянул и о реакциях общества в странах мира. Раньше украинцам казалось, что крупнейшими нашими союзниками на Западе проукраинские политики. Мы обычно критиковали политиков, занимающих более близкую к пророссийской политическую позицию. Однако в 2022 году в Европе мы увидели, что общества вышли за Украину.

Мы увидели, что люди массово ушли за Украину. И это изменило позицию многих политиков, многие начали эволюционировать,

– добавил спикер.

Он вспомнил, что раньше мы критиковали президента Чехии Милоша Земана за его неоднозначную позицию, а теперь он, хоть и на словах, но один из самых ярых сторонников Украины. Так позицию сменили и немцы, и многие. Какие страны поддерживают Украину в войне / Инфографика 24 канала

Украинский вопрос на устах Европы

По словам Солонтая, в мировое общество вошла новейшая украинская диаспора. И вообще европейская и мировая повестка дня изменилась, и это не единственный такой пример.

"Кто мог сказать еще год назад о том, что в европейской семье будут обсуждать правильно ли ограничивать потребление отопления и хорошо ли терпеть рост стоимости на жилищно-коммунальные услуги в контексте войны в Украине. Раньше они не проводили параллели между собой и нами ", - добавил Солонтай.

Теперь украинский вопрос стоит на уровне обсуждения домохозяйства в европейских семьях, обсуждается за рождественским застольем. Это свидетельствует, что мировая повестка дня серьезно изменилась во время войны.

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