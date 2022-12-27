Про це 24 каналу наживо розповів директор програм практичної політики інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він назвав важливі зміни у геополітиці Європи, які відбулися під впливом війни в Україні.

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Солонтай підкреслив, що у 2022 році відбуваються неймовірні тектонічні зміни у світовій геополітиці.

Україна – кандидатка на вступ у ЄС

По перше, "На початку 2022 року ніхто і подумати не міг, що вже в середині року Україна стане кандидаткою до вступу у Європейський Союз", – підкреслив Солонтай.

Звісно, були обговорення ще до початку війни про можливість нападу на Україну, однак тоді мало хто б наважився сказати, що результатом цього стане пришвидшення курсу євроінтеграції України.

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Країни тепер хочуть до НАТО

По-друге, мовиться і про розширення НАТО, акцентував Солонтай. Раніше ніхто не сподівався, що країни, які ще вчора мали нейтральний статус, сьогодні проходитимуть процедури вступу до НАТО. Ба більше, будуть близькими до її завершення.

Єнс Столтенберг говорив, що уже на початку 2023 року очікує закінчення всіх процедур оформлення і розширення НАТО.

Зросло значення України

По-третє, у світі збільшилося значення України, зауважив експерт.

Тільки коли почалася війна, тільки коли зупинилися порти, заволала Африка, Азія і увесь світ про те, що від України залежить світова продовольча безпека. І в результаті ми маємо зерновий коридор,

— прокоментував Солонтай.

Світ підтримує Україну

Солонтай згадав і про реакції суспільства у країнах світу. Раніше українцям здавалося, що найбільшими нашими союзниками на Заході є проукраїнські політики. Ми зазвичай критикували політиків, які займають ближчу до проросійської політичну позицію. Однак у 2022 році у Європі ми побачили, що суспільства вийшли за Україну.

Ми побачили, що люди масово пішли за Україну. І це змінило позицію багатьох політиків, багато хто почав еволюціонувати,

– додав спікер.

Він згадав, що раніше ми критикували президента Чехії Мілоша Земана за його неоднозначну позицію, а тепер він, хоч і на словах, але один із найпалкіших прихильників України. Так позицію змінили і німці, і багато хто. Які країни підтримують Україну у війні / Інфографіка 24 каналу

Українське питання на вустах Європи

За словами Солонтая, до світового суспільства увійшла новітня українська діаспора. І загалом європейський та світовий порядок денний змінився, і це не єдиний такий приклад.

"Хто б міг сказати ще рік тому про те, що у європейській сім'ї будуть обговорювати чи правильно обмежувати споживання опалення і чи добре терпіти зростання вартості на житлово-комунальні послуги у контексті війни в Україні. Раніше вони не проводили паралелі між собою та нами", — додав Солонтай.

Тепер українське питання стоїть на рівні обговорення домогосподарства у європейських сім’ях, обговорюється за різдвяним застіллям. Це свідчить, що світовий порядок денний серйозно змінився під час війни.

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