Орбан – неприятный сосед: Washington Post обратил внимание на венгерское влияние на Закарпатье
Источник:The Washington Post
Венгрия оказывает влияние на Закарпатье почти так же, как Россия влияла на восточные регионы Украины. Так что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – еще один крайне проблематичный сосед для Киева.
Washington Post обратили внимание на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает теплые отношения с Путиным, препятствует санкциям ЕС против Москвы и настаивает на том, чтобы на Украину оказывали давление на переговоры по мирному соглашению.
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Washington Post обратили внимание на политику Орбана
Хотя Венгрия является частью НАТО, Орбан отказался разрешить транспортировать западное оружие через венгерскую территорию.
Авторитарный лидер, известный тем, что подавляет политическую оппозицию и использует свою национальную прессу как собственный рупор, настаивает на том, что говорящие на его языке украинцы нуждаются в защите и финансовой помощи, и позволяет своему правительству незаконно выдавать паспорта гражданам Украины. Похоже на влияние России на востоке Украины? По сути, это роль Венгрии на западе Украины,
– отметили в издании.
Так, Венгрия предоставила убежище более миллиона вынужденных переселенцев из Украины и доставила нашей стране гуманитарную помощь на сотни миллионов долларов. Но Орбан, сторонник "нелиберальной христианской демократии" и герой ультраправых популистов, культивирует свой вид реваншистского венгерского национализма и даже вызывает подозрения, что однажды он может попытаться вернуть себе "венгерские земли" в Украине. В частности, осенью он надел шарф с картой "Великой Венгрии", на которой изображены части соседних государств в ее составе, в том числе и Украины.
По мере развития российско-украинской войны отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном становились все холоднее. Они публично поссорились и Зеленский обвинил венгра в безразличии к страданиям украинцев.
В ноябре президент Венгрии Каталин Новак посетила Киев в знак поддержки. Но в этом месяце Венгрия временно заблокировала усилия ЕС по одобрению экстренных кредитов для Украины на сумму около 19 миллионов долларов. Аналогично Будапешт приостановил бойкот ЕС российской нефти.
Имперские замашки Венгрии
- Сейчас за границей живут более 2 миллионов венгров, около 130 тысяч из них в Украине, большинство из которых – на Закарпатье. В маленькой деревне Ратовцы, в 9 милях от венгерской границы, живет около 1 300 человек. Многие из них почти совсем не говорят по-украински и смотрят новости в основном из венгерских источников, которые контролируют венгерские власти.
- Будапешт также выдал паспорта более миллиона этнических венгров, проживающих за границей. Но двойное гражданство в Украине незаконно. В 2018 году украинские власти выслали консула Венгрии в Закарпатье и начали расследование относительно "государственной измены" после того, как в сеть попало видео, на котором консул выдает паспорта в Берегово.
- Между тем, официальные лица Будапешта обвиняют Киев в "ограничении прав" этнических венгров и принуждении их к ассимиляции, ссылаясь на закон о языке 2017 года. Напомним, что этот закон постановил, что обучение в украинских государственных школах происходит исключительно на украинском.
- Из-за языкового вопроса Венгрия заблокировала участие Украины во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте в прошлом месяце. Сийярто написал в фейсбуке, что "пока Украина не вернет права закарпатским венграм", Будапешт будет продолжать блокировать подобные встречи с Украиной.
- Орбан также говорил, что выступает против военной помощи Украине из-за обеспокоенности безопасностью венгров, проживающих в Украине. По его словам, ни один венгр не должен попасть "между украинской наковальней и российской кувалдой". Тем временем венгерские украинцы уже защищают Украину на фронте, гибнут и получают ранения. И им, как и любым другим военным, нужно оружие.