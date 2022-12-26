Орбан – неприятный сосед: Washington Post обратил внимание на венгерское влияние на Закарпатье

Венгрия оказывает влияние на Закарпатье почти так же, как Россия влияла на восточные регионы Украины. Так что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – еще один крайне проблематичный сосед для Киева.

Washington Post обратили внимание на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает теплые отношения с Путиным, препятствует санкциям ЕС против Москвы и настаивает на том, чтобы на Украину оказывали давление на переговоры по мирному соглашению.

К теме "Маленький лидер": у Зеленского отреагировали на скандал с шарфом Орбана

Washington Post обратили внимание на политику Орбана

Хотя Венгрия является частью НАТО, Орбан отказался разрешить транспортировать западное оружие через венгерскую территорию.

Авторитарный лидер, известный тем, что подавляет политическую оппозицию и использует свою национальную прессу как собственный рупор, настаивает на том, что говорящие на его языке украинцы нуждаются в защите и финансовой помощи, и позволяет своему правительству незаконно выдавать паспорта гражданам Украины. Похоже на влияние России на востоке Украины? По сути, это роль Венгрии на западе Украины,

– отметили в издании.

Так, Венгрия предоставила убежище более миллиона вынужденных переселенцев из Украины и доставила нашей стране гуманитарную помощь на сотни миллионов долларов. Но Орбан, сторонник "нелиберальной христианской демократии" и герой ультраправых популистов, культивирует свой вид реваншистского венгерского национализма и даже вызывает подозрения, что однажды он может попытаться вернуть себе "венгерские земли" в Украине. В частности, осенью он надел шарф с картой "Великой Венгрии", на которой изображены части соседних государств в ее составе, в том числе и Украины.

По мере развития российско-украинской войны отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и Виктором Орбаном становились все холоднее. Они публично поссорились и Зеленский обвинил венгра в безразличии к страданиям украинцев.

В ноябре президент Венгрии Каталин Новак посетила Киев в знак поддержки. Но в этом месяце Венгрия временно заблокировала усилия ЕС по одобрению экстренных кредитов для Украины на сумму около 19 миллионов долларов. Аналогично Будапешт приостановил бойкот ЕС российской нефти.

Имперские замашки Венгрии