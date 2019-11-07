Влияние группы Коломойского и контрабандистов на "Слугу народа" увеличивается, – Шабунин

Решение о разрешении на арест нардепа Ярослава Дубневича в Верховной Раде едва прошло – соответствующее постановление поддержали лишь 229 нардепов. Поэтому победить удалось с преимуществом только в четыре голоса.

В своем видеоблоге "Право на достоинство" председатель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин прокомментировал это голосование.

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Он отметил, что полным составом не голосовала группа Коломойского. Лучше всего это видно из недостающих голосов депутатов Дубинского, Бужанского и Василевской-Смаглюк. Ноль голосов дала фракция Петра Порошенко.

Кто такой Ярослав Дубневич

Нардеп седьмого, восьмого и девятого созывов. Ранее был членом фракции "Блока Петра Порошенко", возглавлял транспортный Комитет, а после введения системы электронных деклараций вся Украина узнала, что Ярослав и его старший брат Богдан – настоящие короли кэша. О том, кто такой Ярослав Дубневич, чем известен и в скольких уголовных делах фигурирует – читайте дальше.

"Последний, кстати, оправдывался так: "Наша позиция была – снять любые препятствия следствию. Арест – это не препятствие следствию. "Еще и какое препятствие. И Порошенко хорошо об этом знает", – подчеркнул антикоррупционер.

И объяснил, что единственное основание не выпустить Дубневича из страны – определение суда о мере пресечения. Без разрешения на задержание и арест Дубневич сможет банально игнорировать судебные заседания по делу и никто не сможет его заставить прийти.

Группы Коломойского и Порошенко полным составом поддержала "Оппозиционная Платформа – За жизнь", которую сам Порошенко называет агентами Кремля. Видите, как хорошо совпадают интересы у топ-коррупционеров и агентов Кремля,

– сказал Шабунин.

Он добавил, что так же ноль голосов за арест Дубневича дала "Батькивщина" и группа мажоритарщиков "За будущее". В итоге разрешение на арест было проголосовано 19-ю депутатами "Голоса" и 208-я "слугами народа".



Народный депутат Ярослав Дубневич

По словам автора видеоблога, это голосование четко показало, что группа Коломойского и контрабандистов получают все большее влияние на фракцию "Слуга Народа". И это очень опасная история для Владимира Зеленского, и для страны в целом.

"Ведь получается так, что объединившись с группой других коррумпантов, депутаты Коломойского (Дубинский и компания) могут заблокировать принятие решения монобольшинством", – подытожил Шабунин.

В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубневича

• Ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства;

• другое дело касается коррупционных схем через закупки для предприятия Укрзализныци.

Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Право на достоинство" Виталия Шабунина за 7 ноября 2019