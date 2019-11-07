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      Вплив групи Коломойського та контрабандистів на "Слугу народу" збільшується, – Шабунін

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      Віталій Шабунін
      Віталій Шабунін / 24 канал

      Рішення про дозвіл на арешт нардепа Ярослава Дубневича у Верховній Раді заледве пройшло – відповідну постанову підтримали лише 229 нардепів. Тож перемогти вдалося з перевагою лише у чотири голоси.

      У своєму відеоблозі "Право на гідність" голова ГО "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін прокоментував це голосування.

      Читайте також: Фігуранти корупційної схеми Дубневичів називали один одного "лордами", – Шабунін

      Він зазначив, що повним складом не голосувала група Коломойського. Найкраще це видно з відсутніх голосів депутатів Дубінського, Бужанського та Василевської-Смаглюк. Нуль голосів дала фракція Петра Порошенка.

      Хто такий Ярослав ДубневичНардеп сьомого, восьмого та дев'ятого скликань. Раніше був членом фракції "Блоку Петра Порошенка", очолював транспортний Комітет, а після запровадження системи електронних декларацій вся Україна дізналась, що Ярослав та його старший брат Богдан – справжні королі кешу. Про те, хто такий Ярослав Дубневич, чим відомий та у скількох кримінальних справах фігурує – читайте далі.

      "Останній, до речі, виправдовувався так: "Наша позиція була – зняти будь-які перешкоди слідству. Арешт – це не є перешкода слідству." Ще й яка перешкода. І Порошенко добре про це знає", – наголосив антикорупціонер.

      І пояснив, що єдина підстава не випустити Дубневича з країни – ухвала суду про запобіжний захід. Без дозволу на затримання та арешт Дубневич зможе банально ігнорувати судові засідання у справі й ніхто не зможе його примусити прийти.

      Групи Коломойського і Порошенка повним складом підтримала "Опозиційна Платформа – За життя", яку сам Порошенко називає агентами Кремля. Бачите, як гарно збігаються інтереси в топ-корупціонерів та агентів Кремля,
      – сказав Шабунін.

      Він додав, що так само нуль голосів за арешт Дубневича дала "Батьківщина" та група мажоритарників "За майбутнє". В підсумку дозвіл на арешт було проголосовано 19-ма депутатами "Голосу" та 208-ма "слугами народу".

      Ярослав Дубневич
      Народний депутат Ярослав Дубневич

      За словами автора відеоблогу, це голосування чітко показало, що група Коломойського та контрабандистів отримують все більший вплив на фракцію "Слуга Народу". І це дуже небезпечна історія і для Володимира Зеленського, і для країни в цілому.

      "Адже виходить так, що об'єднавшись з групою інших корумпантів, депутати Коломойського (Дубінський і компанія) можуть заблокувати прийняття рішення монобільшістю", – підсумував Шабунін.

      У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубневича

      • Неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства;
      • інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

      Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень. 

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Право на гідність" Віталія Шабуніна за 7 листопада 2019

       

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      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини політики Новини України Ярослав Дубневич Верховна Рада Слуга народу Ігор Коломойський
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