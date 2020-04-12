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      Влияние коронавируса на демократию и как утилизировать использованную маску – видео недели

      - Читати новину українською
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Загроза демократії

      Під час пандемії коронавірусу постає головне питання: чи не прикривається влада карантином, аби зробити вигідні зміни для більшого контролю над громадянами. І таке питання актуальне не лише для України, а й для демократичної Європи і вільної Америки.

      Дивіться відео: як коронавірус може вплинути на демократію

      Утилізація використаної маски

      У лікарнях неодноразово наголошували, що всі медичні відходи утилізують за протоколом. Хоча в мережі з'являються відео такого сміття деінде. Часто українці просто викидають використані маски, і добре, якщо у смітник.

      Дивіться відео: як правильно утилізувати використану маску

      Коронавірус у священнослужителів

      Спалах коронавірусу зафіксували у Києво-Печерській лаврі. Там захворіло вже щонайменше 30 священнослужителів. Раніше ж вони до останнього відмовлялася йти на карантин. А також закликали людей ходити в церкву.

      Дивіться відео: що відомо про захворювання у Києво-Печерській лаврі

      Як коронавірус вдарив по Кремлю

      Абсолютно не готовим до пандемії коронавірусу виявився Кремль. Путін до останнього затягував із карантином, бо хотів на референдумі 22 квітня 2020 року проштовхнути зміни до Конституції. Це дало б йому можливість знову балотуватися на посаду президента у 2024 році. Але зрештою референдум довелося скасувати.

      Дивіться відео: чому Путін уникає відповідальності

      Порятунок українки в Італії

      Італійські медики сумнівалися в одужанні Павлина Шимбір, проте ризикнули лікувати не за китайським протоколом, а експериментальним методом. Перша українка, яка одужала від коронавірусу, розповіла як боролася з недугою і що їй допомогло стати на ноги.

      Дивіться відео: як італійці вилікували українку від коронавірусу

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Видео недели Києво-Печерськая лавра
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