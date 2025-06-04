Нардеп сказал, что грозит тем, кто не придет повторную ВВК до 5 июня

Граждане, которых ранее признали ограниченно годными, должны до 5 июня пройти повторную военно-врачебную комиссию. Тем, кто не сделает этого, грозит штраф.

Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Что грозит, если не пройти ВВК до 5 июня

Народный депутат отметил, что по состоянию на сейчас в Раде нет никаких инициатив законодательных изменений о продлении срока прохождения повторной ВВК военнообязанными, которые ранее были признаны ограниченно годными.

Федиенко рассказал, что, согласно действующему законодательству, если гражданин до 5 июня не успел пройти военно-врачебную комиссию, ТЦК будут иметь право наложить штраф.

Соответствующий штраф от 17 до 25 тысяч гривен на такого военнообязанного,

– отметил нардеп.

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Обратите внимание! С 4 мая 2024 года в Украине отменен статус "ограниченно годный" к военной службе.