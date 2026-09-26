Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронь: юристы разъяснили важные нюансы

Военнообязанные, имеющие действующее бронирование, как правило, не должны проходить военно-медицинскую комиссию. В то же время законодательство предусматривает исключения, при которых медицинский осмотр может потребоваться.

Об этом говорится на портале Юристы.UA.

Какие существуют исключения?

Как пояснил адвокат Юрий Айвазян, при наличии действующей отсрочки ТЦК не имеет общих оснований направлять человека на медицинское обследование. Соответствующие правила определены постановлением Кабинета Министров № 560, действующая редакция которого по состоянию на август 2026 года учитывает последние изменения правительства.

В то же время есть исключения. В частности, медосмотр может потребоваться военнообязанным, которые поступают на военную службу по контракту, ранее были признаны ограниченно годными и не прошли повторный осмотр, а также тем, кто сам выразил желание пройти ВЛК.

Если забронированному лицу все же пытаются вручить направление на ВВК, адвокат советует учитывать конкретные обстоятельства и основание вызова. В случае отказа ТЦК может составить протокол об административном правонарушении, а постановление о привлечении к ответственности можно обжаловать в суде.

Отдельно адвокат отметил, что за непройденный в прошлом медосмотр человека не могут привлечь к ответственности, если он не получал соответствующей повестки или направления от ТЦК.

В то же время военнообязанные обязаны являться по вызову, если получили надлежащее уведомление с указанием даты и места явки. Это, в частности, может касаться вызовов для прохождения медицинского осмотра.

Юрист также обратил внимание на возможные последствия добровольного прохождения ВЛК. Если человек в дальнейшем утратит право на отсрочку или бронирование, результаты медосмотра могут быть использованы в ходе последующих процедур, связанных с мобилизацией.

Напомним, как рассказала 24 Каналу адвокат Юлия Данилова, если повестку на прохождение ВВК вручили с нарушением процедуры, то судебная практика признает это не отказом от прохождения, а законным требованием соблюдения порядка.