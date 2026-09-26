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Які є винятки?

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян, за наявності чинної відстрочки ТЦК не має загальних підстав направляти людину на медогляд. Відповідні правила визначені постановою Кабінету Міністрів №560, чинна редакція якої станом на серпень 2026 року враховує останні зміни уряду.

Водночас є винятки. Зокрема, медогляд може знадобитися військовозобов’язаним, які вступають на військову службу за контрактом, раніше були визнані обмежено придатними та не пройшли повторний огляд, а також тим, хто сам виявив бажання пройти ВЛК.

Якщо заброньованій людині все ж намагаються вручити направлення на ВЛК, адвокат радить враховувати конкретні обставини та підставу виклику. У разі відмови ТЦК може скласти протокол про адміністративне правопорушення, а постанову про притягнення до відповідальності можна оскаржити в суді.

Окремо адвокат зазначив, що за непройдений у минулому медогляд людину не можуть притягнути до відповідальності, якщо вона не отримувала відповідної повістки або направлення від ТЦК.

Водночас військовозобов’язані зобов’язані з’являтися за викликом, якщо отримали належне повідомлення із зазначеними датою та місцем явки. Це, зокрема, може стосуватися викликів для проходження медичного огляду.

Юрист також звернув увагу на можливі наслідки добровільного проходження ВЛК. Якщо людина надалі втратить право на відстрочку або бронювання, результати медогляду можуть бути використані під час подальших процедур, пов’язаних із мобілізацією.

Нагадаємо, як розповідала 24 Каналу адвокатка Юлія Данілова, якщо повістку на проходження ВЛК вручили без дотримання процедури, то судова практика визнає це не відмовою від проходження, а законною вимогою дотримання порядку.