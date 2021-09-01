Вмешалась даже Мендель: пресс-секретарь Зеленского неудачно пошутил над фото на фоне Белого дома
Источник:24 канал
Сергей Никифоров вместе с президентом Украины находится в США. Он опубликовал в сети фото на фоне Белого дома. На нем представитель Владимира Зеленского с высунутым языком делает вид, что держит Монумент Вашингтона.
Пресс-секретарь Зеленского опубликовал в инстаграме 2 фото из Вашингтона и спросил у пользователей, какое из них лучше.
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Шутка Никифорова на фоне Белого дома
На одном из снимков спикер украинского лидера стоит на фоне Монумента Вашингтона и смотрит в даль, на другом – высунув язык, делает вид, будто держит памятник.
Пользователи сети не оценили шутку Никифорова и напомнили ему о том, что в США он представляет Украину.
Никифоров пошутил над фото на фоне Белого дома / Коллаж 24 канала
Что пишут пользователи сети
- "Не только позорище, но и преступление против государства",
- "Ты официальное лицо! Не унижай страну!",
- "Мальчик Сережа, 35 годиков",
- "Стыд",
- "Тот случай, когда нормальным людям стыдно за вас".
Кроме того, люди взялись сравнивать Никифорова с его предшественницей – Юлией Мендель. На вопрос, не она ли это случайно, Мендель даже ответила. "Вы знаете, где мой аккаунт", – написала бывшая пресс-секретарь президента.
Экс-глава представительства немецкого фонда Генриха Белля в Украине Сергей Сумленный в твиттере тоже раскритиковал действия украинского пресс-секретаря. "Тот момент, когда думаешь: Юлия Мендель была не такой уж и плохой", – написал он.
Напомним, Никифоров занимает должность спикера Зеленского с 9 июля 2021 года.