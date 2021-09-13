Вмешательство иностранных фондов в работу БЭБ угрожает экономической безопасности, – эксперт

Вмешательство иностранных фондов и грантовых организаций в процесс работы нового Бюро экономической безопасности несет существенные угрозы для экономической безопасности Украины. Подобные действия таких институтов следует считать попыткой лоббирования интересов иностранных игроков.

Об этом в своей колонке заявил эксперт Владимир Каспрук.

"Попытки иностранных фондов через финансово контролируемые учреждения вмешаться в деятельность новосозданного органа – это угроза экономической безопасности Украины.

Можно согласиться с тем, что в условиях тотальной коррупции органов власти после Революции Достоинства было нормальным процессом, когда западные союзники на уровне государств помогали и оказывали консультации по созданию и функционированию государственных органов, обучению сотрудников, к работе и сотрудничеству привлекались сотрудники FBI.

Здесь же речь идет о давлении со стороны иностранных фондов, которые имеют разнообразные источники финансирования. Финансирование грантовых фондов – это с одной стороны мера по поднятию репутации и выполнению социальных обязанностей, а с другой стороны – способ лоббировать собственные интересы", – убежден Владимир Каспрук.

Эксперт отмечает, что в ходе процесса создания необходимой законодательной базы и отбора кандидатов на должность главы БЭБ представители грантовых организаций практически не комментировали ход конкурса.

Если внимательно мониторить и следить за информационным полем, можно увидеть, что в течение последнего года представители общественности, которые получают финансирование от иностранных фондов, направленных на "содействие и развитие демократии и открытости общества", не осуществляли никаких действий для ускорения принятия закона о БЭБ, не анонсировали рекомендации по внесению правок в законопроект, публично не пытались стать членами комиссий по избранию руководителя,

– добавил Владимир Каспрук.

По мнению эксперта, создание Бюро экономической безопасности является важным шагом для борьбы с разнообразными способами легализации незаконных доходов, а также обеспечения интересов и экономической безопасности Украины.

Бюро экономической безопасности – центральный орган исполнительной власти, выполняющий правоохранительную, аналитическую, экономическую, информационную и другие функции для противодействия правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. 23 августа 2021 года Кабинет Министров Украины по итогам конкурса утвердил Вадима Мельника на посту главы БЭБ. Ранее Мельник возглавлял Государственную фискальную службу.