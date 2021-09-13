Про це у своїй колонці заявив експерт Володимир Каспрук.

"Намагання іноземних фондів, через фінансово контрольовані установи, втрутитися в діяльність новоствореного органу – це загроза економічній безпеці України.

Можна погодитися з тим, що в умовах тотальної корупції органів влади, після Революції Гідності, було нормальним процесом, коли західні союзники, на рівні держав, допомагали та надавали консультації по створенню та функціонуванню державних органів, до навчання співробітників, роботи та співпраці залучалися співробітники FBI.

Тут же мова йде про тиск з боку іноземних фондів, які мають різноманітні джерела фінансування. Фінансування грантових фондів – це з одного боку захід з підняття репутації та виконання соціальних обов’язків, а з іншого боку – спосіб лобіювати власні інтереси", – переконаний Володимир Каспрук.

Експерт зазначає, що в ході процесу створення необхідної законодавчої бази і відбору кандидатів на посаду очільника БЕБ представники грантових організацій практично не коментували хід конкурсу.

Якщо уважно моніторити і слідкувати за інформаційним полем, можна побачити що протягом останнього року, представники громадськості, що отримують фінансування від іноземних фондів направлені на "сприяння та розвиток демократії та відкритості суспільства", не здійснювали жодних дій для пришвидшення прийняття закону про БЕБ, не анонсували рекомендації з внесення жодних правок в законопроєкт, публічно не намагалися стати членами комісій з обрання керівника,

– додав Володимир Каспрук.

На думку експерта, створення Бюро економічної безпеки є важливим кроком для боротьби з різноманітними способами легалізації незаконних доходів, а також забезпечення інтересів та економічної безпеки України.

Бюро економічної безпеки – центральний орган виконавчої влади, що виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції для протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. 23 серпня 2021 року Кабінет Міністрів України за підсумками конкурсу затвердив Вадима Мельника на посаді голови БЕБ. Раніше Мельник очолював Державну фіскальну службу.