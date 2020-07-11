Вмешательство России в выборы в США: Трамп сообщил о громком американском ответе
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в 2018 году отдал распоряжение провести кибератаку против расположенного в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований.
Кибератака США против российской "фабрики троллей": заявление Трампа
Об этом Трамп рассказал в интервью газете The Washington Post. В США считают, что Агентство интернет-исследований, известное также как "фабрика троллей", причастно к вмешательству в президентские выборы в стране в 2016 году и к промежуточным выборам в Конгресс в 2018 году.
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По утверждению американского президента, его предшественник на посту Барак Обама еще до президентских выборов знал о подготовке манипуляций со стороны России, но ничего не сделал, потому что был убежден в победе Хиллари Клинтон.
Президент США подчеркнул, что стране удалось остановить вмешательство с помощью кибератаки в 2018 году.
Отметим, что факты этой кибератаки на Россию были и раньше, однако это первый раз, когда американские официальные лица подтвердили эту информацию.
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Вмешательство России в американские выборы: что известно
- Американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года, пытаясь повернуть результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения в свою сторону относительно вмешательства отвергает.
- Говорится о кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.
- В США началось расследование по этому поводу. Делом руководили спецпрокурор Роберт Мюллер и Министерство юстиции США. Они должны были выяснить, не Россия ли способствовала избранию Трампа на пост президента США.
- Впоследствии расследование расширили, а причиной стало досье на действующего американского президента, собранное бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими чиновниками.
- Впоследствии по итогам расследования Трамп, его сыновья и зять оказались вне безопасности. И никаких новых обвинений в отношении них не объявили.