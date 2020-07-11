Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в 2018 году отдал распоряжение провести кибератаку против расположенного в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований.

Кибератака США против российской "фабрики троллей": заявление Трампа

Об этом Трамп рассказал в интервью газете The Washington Post. В США считают, что Агентство интернет-исследований, известное также как "фабрика троллей", причастно к вмешательству в президентские выборы в стране в 2016 году и к промежуточным выборам в Конгресс в 2018 году.

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По утверждению американского президента, его предшественник на посту Барак Обама еще до президентских выборов знал о подготовке манипуляций со стороны России, но ничего не сделал, потому что был убежден в победе Хиллари Клинтон.

Президент США подчеркнул, что стране удалось остановить вмешательство с помощью кибератаки в 2018 году.

Отметим, что факты этой кибератаки на Россию были и раньше, однако это первый раз, когда американские официальные лица подтвердили эту информацию.

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