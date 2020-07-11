Втручання Росії у вибори в США: Трамп повідомив про гучну американську відповідь
Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у 2018 році віддав розпорядження провести кібератаку проти розташованого в Санкт-Петербурзі Агентства інтернет-досліджень.
Кібератака США проти російської "фабрики тролів": заява Трампа
Про це Трамп розповів в інтерв'ю газеті The Washington Post. У США вважають, що Агентство інтернет-досліджень, відоме також як "фабрика тролів", є причетним до втручання в президентські вибори в країні у 2016 році та до проміжних виборів до Конгресу у 2018 році.
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За твердженням американського президента, його попередник на посаді Барак Обама ще до президентських виборів знав про підготовку маніпуляцій із боку Росії, але нічого не зробив, бо був переконаним у перемозі Гілларі Клінтон.
Президент США наголосив, що країні вдалося зупинити втручання за допомогою кібератаки в 2018 році.
Зауважимо, що факти цієї кібератаки на Росію були й раніше, проте це вперше, коли американські офіційні особи підтвердили цю інформацію.
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Втручання Росії в американські вибори: що відомо
- Американські спецслужби з'ясували, що Росія втрутилася у президентські перегони 2016 року, намагаючись обернути результати виборів на користь Трампа, який у підсумку й став президентом США. Росія будь-які обвинувачення в свій бік щодо втручання відкидає.
- Мовиться про кібератаку на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США дізналася, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.
- У США розпочалося розслідування щодо цього. Справою керували спецпрокурор Роберт Мюллер і Міністерство юстиції США. Вони мали з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа на посаду президента США.
- Згодом розслідування розширили, а причиною стало досьє на чинного американського президента, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.
- Згодом за підсумками розслідування Трамп, його сини та зять опинилися поза небзезпекою. Та жодних нових обвинувачень щодо них не оголосили.