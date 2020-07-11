Президент США Дональд Трамп підтвердив, що у 2018 році віддав розпорядження провести кібератаку проти розташованого в Санкт-Петербурзі Агентства інтернет-досліджень.

Кібератака США проти російської "фабрики тролів": заява Трампа

Про це Трамп розповів в інтерв'ю газеті The Washington Post. У США вважають, що Агентство інтернет-досліджень, відоме також як "фабрика тролів", є причетним до втручання в президентські вибори в країні у 2016 році та до проміжних виборів до Конгресу у 2018 році.

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За твердженням американського президента, його попередник на посаді Барак Обама ще до президентських виборів знав про підготовку маніпуляцій із боку Росії, але нічого не зробив, бо був переконаним у перемозі Гілларі Клінтон.

Президент США наголосив, що країні вдалося зупинити втручання за допомогою кібератаки в 2018 році.

Зауважимо, що факти цієї кібератаки на Росію були й раніше, проте це вперше, коли американські офіційні особи підтвердили цю інформацію.

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