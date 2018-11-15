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      Вмешательство России в учения НАТО: МИД Финляндии выдвинул резкие обвинения

      26 Читати новину українською
      Военные учения НАТО
      Военные учения НАТО / Фото из открытых источников

      Министерство иностранных дел Финляндии обвинило Россию в причастности к сбою системы навигации GPS, который произошел во время военных учений НАТО Trident Juncture.

      Об этом говорится в заявлении ведомства.

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      Отмечается, что препятствия поступали с территории России. Также дипломаты поддержали выводы Министерства обороны Норвегии по этому вопросу.

      "Власти продолжают расследовать этот инцидент. Этот вопрос обсуждался с РФ по дипломатическим каналам. Позиция Финляндии заключается в том, что такая деятельность не должна создавать опасность для воздушного движения", – говорится в сообщении.

      При этом в Хельсинки отметили, что считают "достойными доверия" предоставленные Норвегией данные о случаях сбоев в работе GPS.

      Напомним, 25 октября начались военные учения Trident Juncture 2018 – крупнейшие в истории НАТО со времен холодной войны. Тема учений – отработка ответа Альянса на атаку "вымышленного агрессора" на одного из его членов. Ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения должны стать сигналом для России о том, что страны-члены организации готовы к коллективной обороне. К слову, украинские военные также принимают участие в мастштабних стратегически военных учениях Trident Juncture 2018.

      В чем опасность действий России в Арктике? Президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство большой военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции.

      Теги: Новости России НАТО Финляндия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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