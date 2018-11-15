Втручання Росії у навчання НАТО: МЗС Фінляндії висунуло різкі звинувачення

Міністерство закордонних справ Фінляндії звинуватило Росію в причетності до збою системи навігації GPS, який стався під час військових навчань НАТО Trident Juncture.

Про це йдеться у заяві відомства.

Читайте також: Масштабні навчання НАТО: Росію підозрюють у втручанні

Зазначається, що перешкоди надходили з території Росії. Також дипломати підтримали висновки Міністерства оборони Норвегії з цього питання.

"Влада продовжує розслідувати цей інцидент. Це питання обговорювалося з РФ дипломатичними каналами. Позиція Фінляндії полягає в тому, що така діяльність не повинна створювати небезпеку для повітряного руху", – йдеться в повідомленні.

При цьому в Гельсінкі зазначили, що вважають "вартими довіри" надані Норвегією дані про випадки збоїв у роботі GPS.

Нагадаємо, 25 жовтня розпочались військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО з часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. Раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. До слова, українські військові також беруть участь у мастштабних стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018.

У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції.