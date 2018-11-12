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      Вмешательство России в учения НАТО: в Финляндии сделали резкое заявление

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      Президент Финляндии требует расследования относительно вмешательства России в НАТО
      Президент Финляндии требует расследования относительно вмешательства России в НАТО / Фото из открытых источников

      Президент Финляндии Саули Ниинисте призывает установить виновного во вмешательстве в работу спутниковых навигационных систем. Позиция страны относительно таких действий должна быть однозначной.

      Об этом сообщает Yle.

      Читайте также: Самолеты РФ устроили провокацию во время учений НАТО

      24 канал писал, что случай вмешательства был обнаружен в Лапландии во время недавних военных учений НАТО. В этом подозревают Россию.

      Лидер Финляндии отмечает, что необходимо определить виновника вмешательства. По словам финского президента, нужно строго заявить, какова позиция Финляндии по этому вопросу.

      Издание также отмечает, что по мнению премьер-министра Финляндии Юха Сипиля, за вмешательством в работу спутниковых навигационных систем в Финляндии стояла Россия.

      По словам финского премьера, целью вмешательства было продемонстрировать способность к таким действиям.

      В октябре о помехах в работе GPS также сообщала Норвегия, где в это время проходили совместные военные учения НАТО, Финляндии и Швеции.

      Напомним, 25 октября начались военные учения Trident Juncture 2018 – крупнейшие в истории НАТО со времен "холодной войны". Тема учений – отработка ответа Альянса на атаку "вымышленного агрессора" на одного из его членов. Ранее главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что учения должны стать сигналом для России о том, что страны-члены организации готовы к коллективной обороне. К слову, украинские военные также принимают участие в мастштабних стратегически военных учениях Trident Juncture 2018.

      В чем опасность действий России в Арктике?Президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство большой военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции.

      Теги: Новости России Финляндия НАТО
      Источник: 24 Канал
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