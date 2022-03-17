Зеленский отреагировал на предложение Италии восстановить драмтеатр в Мариуполе

Владимир Зеленский отреагировал на предложение Италии восстановить драматический театр в Мариуполе, уничтоженный врагами. Президент поблагодарил итальянское правительство.

Владимир Зеленский написал об этом в телеграме вечером 17 марта. Так, президент отреагировал на заявление Италии после уничтожения оккупантами драмтеатра 16 марта.

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Президент поблагодарил Италию

Президент Украины поблагодарил главу Минкульта Италии Дарио Франческини.

Вы даете хороший пример для подражания. Вместе мы отстроим страну до последнего кирпича,

– написал Зеленский.

В частности, итальянский министр культуры в твиттере написал, что Кабмин Италии одобрил его инициативу предложить Украине ресурсы и средства для восстановления помещения в кратчайшие сроки.

"Театры всех стран принадлежат всему человечеству", – подытожил Франческини.

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