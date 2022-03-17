Володимир Зеленський написав про це у телеграмі ввечері 17 березня. Так президент відреагував на заяву Італії після знищення окупантами драмтеатру 16 березня.

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Президент подякував Італії

Президент України подякував очільнику Мінкульту Італії Даріо Франческіні.

Ви подаєте гарний приклад для наслідування. Разом ми відбудуємо країну до останньої цеглини,

– написав Зеленський.

Зокрема італійський міністр культури у твітері написав, що Кабмін Італії схвалив його ініціативу запропонувати Україні ресурси та засоби для відновлення приміщення у найкоротші терміни.

"Театри всіх країн належать всьому людству", – підсумував Франческіні.

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