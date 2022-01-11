Вместо борьбы с курением антитабачные активисты пытались урегулировать легальный бизнес

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного влияния табака» (законопроект 4358, закон 1978-IX), который в конце минувшей недели был подписан Президентом Владимиром Зеленским, в окончательной редакции рамочно больше всего отвечает требованиям Директивы ЕС 2014/40 о борьбе с табаком.

Впрочем, когда документ готовили, имели место множественные попытки различных общественных организаций и инициативных групп чрезмерно зарегулировать производство и продажу табачных изделий под видом борьбы с вредным влиянием табака.

Об сказано говорится в отчете организации “Центр прикладных исследований”, в котором проанализированы законодательные инициативы по регуляции производства, рекламы и реализации табачных изделий в Украине на предмет их соответствия праву ЕС.

В исследовании, в частности, приводится пример ряда законодательных инициатив, которые были внесены народными депутатами 8 и 9 созывов с целью приведения в соответствие законодательства Украины и ЕС в части противодействия курению в рамках Соглашения об ассоциации. Однако большинство из таких инициатив были отклонены или сняты с рассмотрения ввиду низкого качества подготовки, ряда внутренних противоречий и попытки чрезмерного регулирования табачной отрасли нормами, не предусмотренными Директивой и Рамочной Конвенцией ВОЗ по борьбе против табака.

“Законопроекты преимущественно были предложены общественными организациями, традиционно выступающими за борьбу с курением и усиление законодательных ограничений по производству и реализации табачных изделий. Инициированные ими изменения предусматривали более существенные ограничения, чем на тот момент действовали для европейских производителей, или вообще не были предусмотрены требованиями Директивы 2014/40/ЕС”, – говорится в отчете.

Авторы исследования, в частности, отмечают законопроект 2813, принятие которого активно продвигалось в медийном пространстве общественными организациями, которые поддерживают усиление ограничений по производству и реализации табачных изделий, в частности Украинским центром контроля над табаком, ОО «Життя» и Коалицией общественных организаций и инициатив за свободную от табачного дыма Украину.

Документом, среди прочего, предлагалось введение не предусмотренной Директивой стандартизированной единичной пачки табачных изделий, запрет логотипов и торговых марок, запрет видимого размещения табачных изделий в пунктах продаж (выкладки), чего также нет в требованиях ЕС. Впоследствии эти требования также были внесены в первой редакции законопроекта 4358, который появился под давлением антитабачных ГО.

Ряд других инициатив из этого законопроекта также отсутствуют в нормативной базе ЕС. В частности, в Директиве нет требований относительно обязательного введения стандартизированных пачек, запрета логотипов, запрета продажи табачных изделий людям до 21 года. А сами эти запреты не эффективны для уменьшения количества курильщиков, говорится в исследовании. Например, запрет использования бренда нарушает право потребителей на получение информации о продукте, и может стать прецедентом для любой другой продукции, которую могут признать опасной, считают авторы. Ряд европейских стран от такого запрета отказались именно из-за его неэффективности как метода борьбы с курением, а вместе с другими ограничениями способствует контрабанде, отмечают исследователи.

“Именно в этой редакции, подготовленной Комитетом ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, наиболее рамочно отвечающей требованиям Директивы 2014/40/ЕС, документ в результате и был принят 16 декабря 2021 года, и впоследствии подписан Президентом Украины 6 января 2022 года. Основная часть закона № 1978-ІХ вступит в силу через 18 месяцев после опубликования, отдельные положения – с 1 июня 2022 года, через 6 и 24 месяца после опубликования документа”, – сказано в отчете Центра прикладных исследований.

Авторы также отмечают, что, кроме требований, направленных на снижение вредного влияния курения, требования по борьбе с нелегальным рынком табачных изделий, которые также предусмотрены Директивой, в частности, что касается отслеживания производимой продукции, до сих пор не нашли своего отражения в законах Украины.