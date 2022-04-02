Вместо домов огромные воронки: люди в Харьковской области возвращаются к жизни после авиаударов

В селе Яковлевка под Харьковом разбиты почти все дома, большинства частных домов просто нет. Вместо них теперь просто огромные воронки.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала из Харьковской области.

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По ее словам, люди признаются, что во время авианалета они прятались, кто куда видел.

Воронки от авиаудара составляют 3–5 метров. Раньше на их месте стояли дома. Некоторых домов просто нет. И, к сожалению, в результате авианалета есть погибшие и раненые. Тело одной женщины до сих пор не нашли,

– рассказала корреспондентка.

Авиаудары по селу были еще 3 марта, но только теперь туда начали возвращаться люди. Некоторые вообще не уезжали.

Журналистка добавила, что жители Харьковской области взялись ремонтировать дома, восстанавливают электричество и интернет. Люди объединяются, чтобы выживать. "Впечатляет и размер горя, и размер добра сейчас. Люди не сдаются, хотя хоронили своих родных", – говорит она.

Кстати, российские захватчики разрушают все, что могут. Ночью оккупанты хаотически били из артиллерии по жилым районам города Харькова. За сутки спасателям нужно было тушить два больших пожара и еще несколько десятков немного меньших возгораний.

В целом в области бои продолжаются на Изюмском направлении. Из близлежащих населенных пунктов за минувшие сутки удалось эвакуировать еще 1,5 тысячи человек.

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