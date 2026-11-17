Настоятель одного из московских храмов призвал россиян отказаться от занятий йогой из-за "чужих духовных учений". Представитель РПЦ порекомендовал гражданам России заменить восточные практики лечебной физкультурой.

Об этом "24 Канал" рассказал журналист и историк Максим Кузахметов, отметив, что подобные абсурдные инициативы являются частью пропагандистской кампании по навязыванию искусственных "скреп". По его словам, попытки ограничить восточные практики или разговоры на российском телевидении о "пагубном влиянии джаза" направлены на то, чтобы погрузить общество в прошлое.

Мифы о "благодатном прошлом"

Пропаганда в России пытается представить возвращение к истокам как нечто величественное и священное. Однако реальное прошлое, к которому призывают вернуться идеологи Кремля, на самом деле было полно нищеты и бесправия.

Я приветствую это возвращение к "скрепам", чтобы вернулись к тем временам, когда все были неграмотны, жили без электричества, а в домах был земляной пол. Патриоты не знают, что крестьяне и мяса толком не ели – только ржаной хлеб. Очень бедная, полунищенская жизнь в бесправии,

– отметил Максим Кузахметов.

Он подчеркнул, что картинки с красивыми кокошниками и богатыми крестьянами из пропагандистских фильмов – откровенная ложь. Зажиточная жизнь всегда оставалась доступной лишь боярской верхушке, представители которой сегодня заседают в Кремле.

Церковь на службе у Кремля

Церковная система в России окончательно утратила духовный смысл и превратилась в обычный карательный и идеологический орган власти.

Церковь давным-давно превратилась в разновидность пропагандистского министерства, абсурдного и дикого. Сами иерархи не производят впечатления мудрых старцев. Судя по их внешнему виду, они неплохо живут, хотя должны были бы поститься и молиться с пяти утра,

– подытожил Максим Кузахметов.

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