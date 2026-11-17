Про це 24 Каналу розповів журналіст та історик Максим Кузахметов, наголосивши, що подібні абсурдні ініціативи є частиною пропагандистської кампанії з нав'язування штучних "скреп". За його словами, спроби обмежити східні практики чи розмови на російському телебаченні про "згубний вплив джазу" мають на меті занурити суспільство в минуле.

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Міфи про "благодатне минуле"

Пропаганда в Росії намагається подати повернення до витоків як щось величне та священне. Проте реальне минуле, до якого закликають повернутися ідеологи Кремля, насправді було сповнене злиднів і безправ'я.

Я вітаю це повернення до скреп, щоб повернулися до тих часів, коли всі були безграмотні, жили без електрики, а в хатах була земляна підлога. Патріоти не знають, що селяни й м'яса толком не їли – лише житній хліб. Дуже бідна, напівжебрацька жизнь у безправ'ї– зауважив Максим Кузахметов.

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Він підкреслив, що картинки з красивими кокошниками та багатими селянами з пропагандистських фільмів є відвертою брехнею. Заможне життя завжди залишалося доступним лише боярській верхівці, представники якої сьогодні засідають у Кремлі.

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Церковна система в Росії остаточно розгубила духовний зміст і перетворилася на звичайний каральний та ідеологічний орган влади.

Церква давним-давно перетворилася на різновид пропагандистського міністерства, абсурдного й дикого. Самі ієрархи не справляють враження мудрих старців. Судячи з їхнього вигляду, вони неплохо живуть, хоча мали б постити та молитися з п'ятої ранку– підсумував Максим Кузахметов.

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