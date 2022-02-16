Звучали апокалиптические прогнозы, что "Путин станет бомбить своего соседа и въедет на танках". Но когда этого не произошло, то вспомнили о том, что дипломатия таки работает.

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Рассвет без выстрела и первых ракет

Издание The Sun называет переговоры по деэскалации ситуации "безумными попытками предотвратить войну". Якобы потому сейчас в регионе держится покой.

Но в статье не отступают от мысли о том, что источники западной разведки показывают, что Путин направляет еще больше войск к границе с Украиной. Но ведь Россия все отрицает. При этом ссылаются на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Якобы "на границе остается большая сила, способная перевесить Украину".

Есть опасения, что сегодня может стать днем ​​для нападения со стороны России под "фальшивым флагом" – инсценированный инцидент, который будет использован в качестве оправдания для вторжения,
– прогнозирует издание.

Но также подчеркивают, что, несмотря на все, в день прогнозируемого нападения вспыхнул рассвет без выстрела и первых ракет. Но не устают пугать, что атмосфера напряженная.

"Подготовка к вторжению продолжается"

Не забыли упомянуть и то, что сегодня в Украине отмечают День единения.

Людей призывают к покою, но предупреждают, что идет подготовка к возможному нападению, которое может произойти в любой момент,
– пишет издание, изменяющее конкретную дату на более абстрактную.

Ведь обещанная ночь нападения прошла без инцидентов.

Последние заявления о ситуации

  • Украинцы действительно объединились на фоне российской угрозы. Люди еще раз показали, что готовы к борьбе и защите. Однако министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что по состоянию на утро 16 февраля ситуация на границах Украины остается стабильной. Украинская разведка не видит ничего неожиданного.
  • Глава МВД Денис Монастырский заверил, что украинские правоохранители усиленно готовятся к любым возможным провокациям агрессора. В частности, силовики тренировались оперативно освобождать захваченные здания и способны это сделать за час.
  • Президент вдохновенно поздравил украинцев с Днем единения. Он подчеркнул, что все мы разные, но только вместе сможем защитить свой родной дом.

День единения будут праздновать каждый год: смотрите видео