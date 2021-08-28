Вместо паспорта – смартфон: е-документ активно используют в банках и ЦНАУ

В Украине приравняли электронные паспорта к бумажным. Соответствующий закон президент подписал еще в апреле. И только на днях е-версиям ID-карточек дали "зеленый свет". Таким образом, Украина стала первым государством в мире, которое их узаконило.

В Министерстве цифровой трансформации Украины говорят, что приложением Дия уже пользуется более 6 миллионов украинцев. Уверяют, документы в этом приложении более безопасны, чем бумажные.

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Как работают новые правила

По словам главы Минтрансформации Михаила Федорова, никто, согласно закону, не будет иметь права не принимать Дию. В приложении доступны:

ID-карта;

биометрический загранпаспорт.

Поэтому документом можно пользоваться где-угодно на территории Украины. Действительность паспорта можно проверить через QR-код, который действует 3 минуты. Благодаря этому подделать, украсть или потерять просто невозможно.



Украинцы активно пользуются электронными паспортами / Фото Министерства и Комитета цифровой трансформации

Документ могут получить только владельцы ID-карточек

И получить цифровой паспорт гражданина Украины смогут только владельцы ID-карты. Ее можно оформить, например, в миграционном центре.

Это действительно проще, потому что нам не нужно дополнительно оцифровывать документы,

– рассказала начальница городского управления ГУ ГМС Львовщины Юлия Заплитная.

То есть лицо, имеющее электронные документы: свидетельство о рождении, загранпаспорт или ID-карту, одним кликом по экрану делает QR-код, который считывают. То есть дополнительных действий работник уже не осуществляет.

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Некоторые посетители центра миграционной службы специально приходят, чтобы заменить старый паспорт на ID-карту и перенести ее в Дию. По словам львовян, ID-карта значительно удобнее. Ведь не всегда можно иметь при себе бумажный паспорт, в свою очередь телефон – всегда рядом.

Е-паспорт используют в ЦНАУ

Паспорт нового образца уже используют в городских центрах предоставления административных услуг. Там отметили, что обслуживать клиентов с цифровыми документами гораздо быстрее. Ведь нет необходимости носить с собой или заполнять кучу бумаг.

"Заявители прежде всего подают документы с помощью приложения Дия, чтобы удостоверить свою личность. Если мы регистрируем предпринимателя или имущество на лицо, то можно показать в приложении Дия свой паспорт и идентификационный код и зарегистрировать право собственности", – отметил администратор ЦНАУ Юрий Куц.

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Паспорта используют и в банках

Паспорт на экране смартфона пригодится в банковских учреждениях. Некоторые из них в течение нескольких месяцев работают с электронными версиями документов и отмечают, что количество клиентов с е-паспортами постоянно увеличивается.

"Цифровые документы используют в "Приватбанке" с октября прошлого (2020 – 24 канал) года. В каких случаях? Это может быть идентификация или обновления данных. Это очень просто сделать: клиент приходит в отделение, обращается к специалисту, открывает цифровой документ в Дие и специалист его верифицирует", – отметила специалистка по коммуникациям "Приватбанка" Евдокия Кузьменко.

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Также электронным паспортом можно пользоваться во время путешествий по железной дороге или самолетом. Если же какая-то организация откажет вам в обслуживании с цифровым документом – нужно написать в службу поддержки Дии. Тогда нарушителей закона оштрафуют.