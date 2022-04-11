Вместо трех мостов – временные сооружения: какое решение для транспорта воплотят на Черниговщине
11 апреля 2022 , 23:45Читати новину українською
Источник:Суспільне Чернігів
Российские оккупанты уничтожили многие мосты на Черниговщине. На месте троих из них установят временные переправы.
Служба автомобильных дорог Черниговской области исследовала поврежденные мосты возле деревень Смолин и Якубовка и Киселевка. Через них проходят дороги Киев – Чернигов и Чернигов – Гремяч.
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Установка переправ
На месте этих трех установленных мостов было принято решение установить временные сооружения, чтобы проехать автомобильный транспорт. На дороге Киев – Чернигов все работы планируют завершить через два дня, а вблизи Киселевки работы начнутся в ближайшее время.