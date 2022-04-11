Вместо трех мостов – временные сооружения: какое решение для транспорта воплотят на Черниговщине

Российские оккупанты уничтожили многие мосты на Черниговщине. На месте троих из них установят временные переправы.

Служба автомобильных дорог Черниговской области исследовала поврежденные мосты возле деревень Смолин и Якубовка и Киселевка. Через них проходят дороги Киев – Чернигов и Чернигов – Гремяч.

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Установка переправ

На месте этих трех установленных мостов было принято решение установить временные сооружения, чтобы проехать автомобильный транспорт. На дороге Киев – Чернигов все работы планируют завершить через два дня, а вблизи Киселевки работы начнутся в ближайшее время.

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