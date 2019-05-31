Вместо Йованович в Украину прислали новую представительницу США

Кристина Квин прибыла в посольство США в Украине на должность временно поверенного в делах США в мае 2019 года. Мари Йованович завершила работу на этой должности 20 мая.

Кристина Квин будет исполнять обязанности главы дипмиссии в Украине до назначения нового главы.

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Что известно о Кристине Квин? Кристина Квин родилась и выросла в Калифорнии, имеет степень бакалавра политологии и степень магистра стратегических исследований.

С 2013 по 2019 годы Квин работала на должности исполняющей обязанности заместителя главы миссии/министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже. Кроме того, она работала в посольствах США в Таиланде, Великобритании, России и Филиппинах.

Сьогодні співробітники Посольства США в Києві під час загальних зборів привітали тимчасово повірену у справах США в Україні Крістіну Квін. Вона прибула в Україну 28 травня 2019 року. https://t.co/Hq6getNGu5 pic.twitter.com/NIGUffO2SZ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 31 травня 2019 р.

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершила работу на этом посту 20 мая. Она возглавляла посольство с августа 2016 года.

Что известно о скандале вокруг Мари Йованович? Недавно в Украине вспыхнул скандал вокруг персоны Мари Йованович. Дело в том, что генпрокурор Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи посол США в Украине предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По его словам, он ответил: "Это недопустимо!". Также глава ГПУ отмечал, что ГПУ не дополучила средств на сумму в почти 4 миллиона долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине.



На такие громкие слова сразу же отреагировали в Государственном департаменте США. Там подчеркнули, что такие заявления "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".



Впоследствии Луценко признался, что Йованович не передавала ему никаких "списков неприкасаемых".